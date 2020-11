Wann wird in der Steiermark nun wer getestet?

Am 5. und 6. Dezember sind Lehrer und Kindergartenpädagogen an der Reihe, in Summe etwa 30.000 Personen. Die Polizisten werden separat in einer Aktion von Innenministerium und Rotem Kreuz getestet. Am 12. und 13. Dezember sind dann alle Steirer zum Testen aufgerufen. In Summe stehen laut Land Steiermark etwa 900.000 Antigen-Schelltests zur Verfügung.