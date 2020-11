Der Schaden bewegt sich laut Polizei - wie berichtet - im zweistelligen Millionenbereich. In einer akkordierten Aktion hatten insgesamt sechs Personen am 13. November in der Zeit von 18 bis 23.14 Uhr die automatischen Safe-Anlagen in den drei Banken angegriffen. Geleert wurden 31 Schließfächer einer Bank-Austria-Filiale in Klosterneuburg (Bezirk Tulln), 29 der Mödlinger Raiffeisen Regionalbank sowie acht einer Raiffeisen-Filiale in Wien-Döbling. Einlass verschafften sich die Täter in die Geldinstitute, indem sie zuvor das Zutrittssystem manipuliert hatten.