Masken in Schulen? Er schwindet, der Optimismus, dass alle Schüler am 7. Dezember wieder in die Klassen zurückkehren. Die Regierung gibt sich zwar noch bedeckt und verweist darauf, man müsse das weitere Infektionsgeschehen abwarten. Und so werden nun größere Räume für den Unterricht gesucht, die Pädagogen mit FFP2-Masken ausgerüstet und auch über Schichtbetrieb wie ab Mai und Maskenpflicht in den Schulen wird diskutiert. Was bleibt? Letztlich nur die Hoffnung, dass sich die Zahlen in der kommenden Woche doch noch entscheidend verbessern!