Neuinfektionen immer noch auf erhöhtem Niveau

Für eine Unterdrückung der Covid-19-Erkrankungswelle ist das Erreichen eines R-Wertes unter dem Faktor eins mitentscheidend. Die effektive Reproduktionszahl lag weiters für den 25. November (Mittwoch) auch in allen Bundesländern unter eins. In Salzburg war sie nur knapp darunter, für die übrigen Bundesländer fiel sie „deutlich kleiner als eins“ aus, so die Experten. Die Anzahl der täglich neu diagnostizierten Fälle sei indes weiterhin in allen Bundesländern auf einem erhöhten Niveau.