Umwidmung auf Bauland liegt 30 Jahre zurück

Bürgermeister Thomas Rauninger (ÖVP) bleibt ebenso skeptisch: „Natürlich ist man als Bürgermeister über touristische Impulse froh, allerdings nicht um jeden Preis. Das Vorhaben muss schon auch in die Region passen.“ Wie dann aber sein Handeln in der jüngsten Gemeinderatssitzung zu erklären wäre? „Nachdem Herr Hohenberg die Liegenschaft gekauft hat, wollte er die Zusage, dass die seit den 1990er-Jahren bestehende Widmung als Bauland aufrecht bleibt. Damals wollte man hier ein Hotel bauen, die Pläne wurden jedoch verworfen. In Wirklichkeit hätte man die Widmung gleich danach wieder rückführen müssen“, so der Stadtchef.