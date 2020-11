Fugging auch in Niederösterreich

Nebenbei ist das neue „Fugging“ nicht der einzige Ort mit diesem Namen. In Niederösterreich gibt es ebenfalls ein Fugging, und zwar in Obritzberg (Bezirk St.Pölten-Land). Dieses Fugging wurde nur einmal in einem amtlichen Dokument mit „ck“ geschrieben und das war vor 800 Jahren.