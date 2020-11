„Wir sind fassungslos, entsetzt und verzweifelt“ - das stand am Beginn eines offenen Briefs, den Spitzenvertreter der heimischen Reisebürobranche vor gut 2 Wochen an die Bundesregierung geschrieben haben. Der Grund: Das faktische Reiseverbot für die Bevölkerung, seit Monaten kein Umsatz - und kaum Aussicht auf Entschädigung. Doch dann ging alles sehr schnell: In letzter Minute wurde ein Hilfspaket geschnürt, mit dem vor allem „frustrierte Aufwendungen“ ausgeglichen werden, und darüber hinaus gibt es noch andere Erleichterungen. Die drohende Branchenkatastrophe mit massenhaft Konkursen dürfte damit gerade noch abgewendet worden sein - die angespannte Lage analysiert KroneTV-Moderator Gerhard Koller mit Reiseverbands-Präsident Josef Peterleithner.