Notschlafstellen offen, eigenes Frauen-Quartier

Die Zahl der Obdachlosen ist schwer zu fassen. Hilfsorganisationen und Land gehen für Innsbruck von einer Anzahl von rund 300 Menschen aus. „Obdachlosigkeit ist aber nicht nur ein Problem des städtischen Raumes, wo sie meist offener zutage tritt. Auch in ländlicheren Regionen gibt es Menschen ohne ein Dach über dem Kopf. Versteckte Wohnungslosigkeit, die abseits der öffentlichen Wahrnehmung passiert“, sagt Sozial-LR Gabriele Fischer (Grüne) und verweist darauf, dass die Wohnungslosenhilfe in den vergangenen Jahren regionalisiert wurde. Die Tiroler Sozialen Dienste (TSD) betreuen nicht nur in Innsbruck eine Notschlafstelle mit 90 Plätzen, sondern auch in Kufstein und Lienz (je 12 Plätze). Organisationen wie Rotes Kreuz und Caritas sind ebenfalls wichtige Anlaufstellen. Mit „NoRa“ gibt es seit heuer auch eine eigene Notunterkunft für Frauen. Stadt Innsbruck, Land und TSD haben diese Einrichtung aufgebaut. Viele obdachlose Frauen leben zwar nicht auf der Straße, aber in Zweckgemeinschaften, die für sie nicht minder gefährlich sind. „Versteckte Wohnungslosigkeit“, nennt Fischer diese Situation.