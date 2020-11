Dank eines 3:1-Siegs am vergangenen Wochenende in Freiburg verließ Mainz 05 den letzten Tabellenplatz in der deutschen Bundesliga. Heute Abend zum Abschluss des neunten Spieltags empfangen die Rheinländer Europa-League-Starter Hoffenheim. Mit sportkrone.at sind Sie ab 18 Uhr live dabei!