Die Mitarbeiter in der Zentrale sind in Kurzarbeit, die Beschäftigten an den Tankstellen bauen Urlaube und Mehrstunden ab - der Lockdown und die damit gesunkene Mobilität gehen an der Doppler-Gruppe nicht spurlos vorbei. „Im Jänner und Februar wird’s massive Einbrüche geben“, sagt Geschäftsführer Bernd Zierhut.