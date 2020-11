„Block Friday“: Proteste gegen Konsumrausch

Am Black Friday selbst haben Proteste von Klimaaktivisten mittlerweile ebenfalls Tradition. So fand im Vorjahr auch eine „Fridays for Future“-Kundgebung Ende November in Wien statt. Heuer haben Gegner des Black Friday in den sozialen Medien unter dem Hashtag „Block Friday“ zum Boykott aufgerufen. In München postierten sich Aktivisten und blockierten eine Autobahn in der Nähe der Amazon-Zentrale. Die Bewegung „Extinction Rebellion“ organisierte ebenfalls in zahlreichen Staaten entsprechende Protestveranstaltungen.