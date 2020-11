Schalke ist mittlerweile am Tabellenende angekommen und sorgte in dieser Woche mit der Vertragsauflösung von Vedad Ibisevic sowie Spieler-Suspendierungen für Gesprächsstoff. Außerdem leidet der Klub unter großen Verletzungssorgen. Dass ausgerechnet gegen Champions-League-Teilnehmer Gladbach die Trendumkehr gelingen soll, scheint unwahrscheinlich. Aber: Den letzten Sieg in der Liga haben die Schalker im Jänner gegen die Borussen gefeiert ...