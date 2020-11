Der zweite Lockdown und die teilweise drastischen Maßnahmen der Regierungen sind natürlich nicht spurlos an den Mitarbeitern in den einzelnen Unternehmen vorübergegangen. Das Innsbrucker Start-up Business Beat, das sich auf die Befragung von Mitarbeitern in Echtzeit spezialisiert hat, fragte bei 258 Entscheidungsträgern in Deutschland und Österreich nach, welche Stimmung derzeit in ihrem Betrieb herrscht. Das Barometer zeigt, dass viele Firmen über den Sommer die Hausaufgaben nicht gemacht haben, um sich besser auf die zweite Welle vorzubereiten.