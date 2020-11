Ende August wollte Leserin Pia C. (Name geändert), die in Niederösterreich an einer Adresse mit der Hausnummer 12 Stiege 5 wohnt, ein Pendlerpauschale beantragen. „Laut dem Pendlerrechner des Finanzministeriums steht mir dieses nicht zu. Würde ich jedoch an der Stiege 1 wohnen, würde ich das Pauschale erhalten“, so die erstaunte Leserin. Laut Frau C. seien beide Strecken zwar gleich lang, in ihre Berechnung würde jedoch eine Strecke mit einer Park-and-Ride-Anlage eingerechnet. „Und genau für diese Strecke besteht laut dem Rechner kein Anspruch auf eine Unterstützung“, wandte sich die Leserin letztlich an uns.