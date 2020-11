Das perfekte Essen, das beste Kekserl oder der ideale Trick, um Teigtaschen herzustellen: Oberösterreichs Online-Kochkurs-Anbieter sind aktuell die Stars in unseren privaten Küchen! So haben etwa die Seminarbäuerinnen die Zeichen der Zeit erkannt und schon via „Cookinar“ die Herstellung von Sauerkraut digital präsentiert. Weitere Online-Kurse sind ab Mitte Dezember geplant (Infos: Homepage der LKOÖ).