Den Heimerfolg sah Baumgartner („Das war extrem anstrengend bei dem Spielverlauf“) im Fernsehen, nachdem er selbst in der vergangenen Woche gesundheitlich angeschlagen war. Am Sonntag will der Salzburger wieder an der Seitenlinie stehen. In der Lavanttal-Arena war dies am 18. Oktober schon einmal der Fall. In der zweiten Runde des ÖFB-Cups setzten sich die Wolfsberger erst im Elfmeterschießen durch, die Rieder kassierten den Ausgleich zum 2:2 nach regulärer Spielzeit aus einem späten Elfmeter. „Wir wissen, was auf uns zukommt“, sagte Baumgartner deshalb.