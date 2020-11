Mehrere Bewerbungen absenden

Auch vor Initiativbewerbungen sollte man nicht zurückschrecken: „Einfach Bewerbungen an mehrere Unternehmen schicken und mal sehen, was passiert.“ Auch wenn man sich nur Absagen einhandeln sollte, heißt es den Kopf nicht in den Sand zu setzen. Viele Firmen stellen immer wieder kurzfristig für Ferialjobs ein.