Von Anfang war der Schwerpunkt, vor allem Familien, Alleinerziehenden und Minderjährigen eine menschenwürdige Unterbringung ermöglichen zu können. Das gelang und gelingt nur dank zahlreicher Unterstützer. „Es muss auch heute noch getan werden. Geflüchtete brauchen unsere bestmögliche Unterstützung, um ihr Leben in Österreich selbst in die Hand zu nehmen“, so Schauspielerin Katharina Stemberger, Vorstandsvorsitzende des Integrationshauses.