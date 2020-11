Noch im Frühjahr hatte der US-Konzern - nach massiven Bedenken von Regierungen und Finanzwächtern - seine Pläne zurückgeschraubt und angekündigt, mehrere Cyberdevisen anbieten zu wollen, die an einzelne Währungen wie möglicherweise den Euro, den Dollar oder an das britische Pfund angebunden sind. Facebook wollte keine Stellung zu dem Bericht der „Financial Times“ nehmen. Das soziale Netzwerk will mit Libra nach eigenen Angaben einerseits Bezahlvorgänge beschleunigen und andererseits rund einer Milliarde Menschen ohne Bankkonto einen Anschluss an Finanzflüsse erleichtern. Die Idee stößt aber bei Politikern und Zentralbanken zum Teil auf heftigen Widerstand. Sie befürchten, dass Facebook in die Hoheit von Notenbanken eingreifen könnte.