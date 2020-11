„Am Ende des Tages ist die Mitarbeiterin platt“

„Eine Bekannte von mir, die an der Klinik tätig ist, wohnt in Wattens. Sie steht um halb fünf Uhr in der Früh auf, fährt mit dem Auto zum Bahnhof in Fritzens, dann mit dem Zug nach Innsbruck und hat anschließend eine 12-Stunden-Schicht“, gibt Höfner eines von mehreren Beispielen. Am Ende des Tages sei die Bekannte regelrecht platt. „Sie hat auch schon einige Male geweint, weil sie ihr Letztes gegeben hat.“