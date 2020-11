Geht es nach Mergim Berisha, soll all das kein Problem darstellen, falls sich sein Team vom nahenden Champions-League-Auftritt „nicht ablenken“ lässt, wie der Stürmer forderte. „Es gilt, den Schalter von Champions League wieder auf Bundesliga umzustellen.“ In Abwesenheit von Einserstürmer Patson Daka hat sich der deutsche U21-Teamspieler mit drei Toren im November (zwei in der Champions League plus ein erzwungenes Eigentor) in den vergangenen Wochen treffsicher gezeigt.