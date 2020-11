„Umfassende Hygienekonzepte erarbeitet“

Er halte generell wenig davon, „Politik auf Kosten anderer Regionen“ zu machen, so Platter in Richtung des bayerischen Nachbarn: „Dabei verlieren am Ende des Tages alle.“ Der Landeshauptmann verwies zudem auf umfassende Hygienekonzepte, die erarbeitet worden seien. „Bereits im Sommer hat diese Arbeit Früchte getragen, als nur wenige Infektionen dem Tiroler Tourismus zuzuschreiben waren“, so Platter. Außerdem werde es kein Après-Ski geben - stattdessen werden Abstandhalten, Desinfizieren und der Mund-Nasen-Schutz „unsere ständigen Begleiter sein“. „Der Gesundheit wird alles untergeordnet“, betonte der Landeschef.