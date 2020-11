Die PlayStation 5 beschäftigt derzeit zahlreiche Polizisten in Niederösterreich, allerdings nicht in ihrer Freizeit vor dem TV-Gerät, sondern aufgrund der Anzeigen einiger Betrugsopfer. Denn während der Wiederverkauf auf Online-Plattformen boomt und Konsolen dort um deutlich mehr als dem ursprünglichen Verkaufspreis von 500 Euro den Besitzer wechseln, nutzen auch Kriminelle die hohe Nachfrage schamlos aus. Sie verschicken dann die bereits bezahlte Ware nicht oder werden sogar noch kreativer, wie ein Fall in der niederösterreichischen Landeshauptstadt zeigte.