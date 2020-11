Man erwartet bis zu 90.000 Teilnehmer, informierten Vertreter der Stadt in einer Pressekonferenz am Freitag. Die Teststraßen werden als „Walk-in“ konzipiert. Rotes Kreuz, Samariterbund, Feuerwehr und Magistrat würden derzeit alles mobilisieren, was möglich sei, sagte Bürgermeister Klaus Luger (SPÖ).