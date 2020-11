Das Gameplay von „The Falconeer“ ist relativ schnell erklärt: Auf dem Rücken eines riesigen Falken zieht es Spieler als titelgebende Falkoniere in den Kampf gegen feindliche Ziele zu Luft, zu Wasser und gelegentlich auch darunter sowie zu Lande. Das Flugtier verfügt zu diesem Zweck über eine Kanone, die sich ebenso wie der Falke selbst im Lauf des Spieles upgraden lässt. So machen die sogenannten Mutagene den Greifvogel beispielsweise wendiger im Flug, widerstandsfähiger gegenüber Treffern oder lassen seine Gesundheit schneller regenerieren. Für zusätzliche Abwechslung sorgen gelegentliche Checkpoint-Rennen oder Botenflüge, bei denen der Falke die jeweilige Ware treffsicher abwerfen muss, was sich als schwieriger herausstellt, als es zunächst klingt.