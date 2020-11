Getestet werden soll von 7. bis 10. Dezember, in der zweiten Tranche von 14. bis 17. Dezember. Nehammer bezeichnete die Doppeltest-Strategie als „attraktives Angebot, um gerade in der Vorweihnachtszeit mehr Sicherheit und Schutz vor dem Coronavirus zu schaffen“. So kann durch die doppelte Testung mit zeitlichem Abstand die Inkubationszeit des Virus miteinbezogen werden, es bestehe somit eine doppelte Ergebnissicherheit im Testverfahren, so der Innenminister.