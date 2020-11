Hatebreed - Weight Of The False Self

Über die Jahre hat sich Jamey Jasta zu einem richtiggehenden Promi in der US-amerikanischen Musikwelt entwickelt. Zumindest im harten Flügel, doch dafür hat er sein Hauptprojekt Hatebreed ein bisschen schleifen lassen. Geschlagene vier Jahre sind seit dem Vorgänger vergangen, dass man sich auf „Weight Of The False Self“ trotzdem keine großen Sprünge erwarten darf, war langjährigen Beobachtern ohnehin von vornherein klar. Fette Breakdowns, vereinzelte Two-Step-Parts und eine ganze Menge an Thrash-Metal-Killerriffs finden sich in der guten halben Stunde zuhauf. Zwischen Pro-Pain und Merauder holzt der Glatzkopf durch sozial- und gesellschaftskritische Songs wie „Let Them All Rot“, „Set It Right (Start With Yourself)“ oder „Wings Of The Vulture“. An einen Geniestreich wie „Perseverance“ kommen Hatebreed schon länger nicht mehr an, das Dicke-Hose-Gerumpel ist aber auch anno 2020 noch ein knackiger Wutbeschleuniger. Knallt deftig. 7/10 Kronen