Holprige Rückkehr

Man musste damit rechnen, dass es von da an nur mehr bergab gehen konnte. Ein paar gutklassige Alben später schloss Corgan das Kapitel 2000 das erste Mal, nur um fünf Jahre später mit einer ganzseitigen, selbstgeschalteten Anzeige in der „Chicago Tribune“ wieder um eine Reunion zu betteln. So richtig ging es dann erst 2018 wieder los, als nicht nur Weggefährte Chamberlin, sondern auch Gitarrist James Iha wieder Bereitschaft zeigte, das Nostalgiepferd zu reiten. Bassistin D’arcy Wretzky ließ sämtliche Angebote verstreichen und zerstörte dabei die große Hoffnung einer wirklich wertigen Wiedervereinigung, mokierte sich Corgan. Wretzky sah das freilich anders, ein würdevoller Friedenshandschlag scheint gegenwärtig aber weiter entfernt denn je zuvor. Das offizielle Comebackalbum „Shiny And Oh So Bright, Vol. 1 / LP: No Past. No Future. No Sun.“ deutete schon im Titel eine fragwürdige Großspurigkeit an. Die immerhin noch gut in alten Gewässern fischenden Songs machten bei treuen Hardcore-Fans aber stets Hoffnung, dass man mit vereinten Kräften und Liebe zum Spiel noch die Kurze zu den Großtaten kratzen könnte.