Bisher 38,3 Millionen Euro an Hilfen beantragt

Der Finanzminister ließ über sein Büro ausrichten, dass bis dato über den Umsatzersatz 28,6 Millionen Euro und über den Fixkostenzuschuss 9,7 Millionen Euro an Hilfen von den heimischen Friseuren beantragt und teilweise auch schon ausbezahlt worden seien. „Jedes Unternehmen, das wir gut durch die Krise bringen, sichert wertvolle Arbeitsplätze in Österreich“, so Blümel.