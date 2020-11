Freiwilligkeit in den meisten EU-Staaten

Die meisten anderen europäischen Länder hingegen setzen auf Freiwilligkeit. „Ich werde die Impfung nicht verpflichtend machen“, sagte Frankreichs Präsident Emmanuel Macron in dieser Woche in einer TV-Ansprache. Die Impfungen gegen das Coronavirus sollen in Spanien freiwillig, kostenlos und zuerst Risikogruppen vorbehalten sein, wie es in dem Impfplan der Regierung steht.