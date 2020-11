Nach Informationen der „Krone“ hat das Bildungsministerium an der betreffenden Schule den Bedarf für den ersten Lockdown zwar vollständig erhoben, im zweiten Lockdown allerdings wurde nur noch abgefragt, wie viele Kinder in der Oberstufe ein Leihgerät benötigen - nicht aber in der Unterstufe. Ob hier der Bedarf noch erhoben wird, weiß man an der Schule nicht; die Hoffnung ist allerdings nicht groß. „Die Bemühung ist da“, heißt es aus der Schule, „aber es dauert alles ewig.“ Die betroffenen Eltern sind das Warten leid: „Die gesamte Situation in all ihrer Absurdität macht müde“, sagt eine betroffene Mutter.