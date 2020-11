Maradona war am Mittwoch in seinem Haus in Tigre nördlich von Buenos Aires gestorben, laut Obduktionsbericht an einem Herzinfarkt. Diego war beim Frühstück gesessen, als ihm plötzlich übel wurde und er sich wieder ins Bett legte, heißt es. Doch wenige Minuten später war er tot. Laut Maradona-Anwalt Matias Morla auch, weil die Hilfe der Ärzte viel zu spät kam.