Sichergestellt wurden Heroin, Kokain, Cannabis, Streckmittel, Verpackungsmaterial, Bargeld in der Höhe von mehreren tausend Euro und Schusswaffen. Den Verdächtigen wird organisierten Suchtgifthandel vorgeworfen. Bei den Festnahmen zwischen Juli und September 2020 waren auch die Cobra und die Ermittlungsgruppe zur Bekämpfung der Straßenkriminalität (EGS) dabei. Alle wurden in die Justizanstalt Klagenfurt eingeliefert. Der 27-jähriger slowenischer Staatsbürger wurde wegen eines EU-Haftbefehls in Deutschland festgenommen und in die Justizanstalt Salzburg gebracht.