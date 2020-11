Immer an ihrer Seite: „Isabella“. Der Labrador hilft Janine nun, ihr Leben im sportlichen und hochschulischen Bereich leichter zu gestalten. Das Futter für die Hündin wird lebenslang von „Dog’s Love“ gezahlt. Die Zutaten für die Nassfutterlinien stammen aus bevorzugt regionalem, österreichischem Anbau, die Produkte sind natürlich und frei von künstlichen Farb-, Aroma- und Konservierungsstoffen, Zuckerzusatz oder Tierversuchen. „Aus Überzeugung achte ich persönlich darauf, was in unseren Produkten landet - und was eben nicht“, sagt Gründerin Miklauz. Auch die „Krone Tierecke“ sagt danke dafür.