Durch ständige Optimierung hat der deutsche Fahrradhersteller Riese & Müller in den vergangenen Jahren qualitativ hochwertige eBikes auf den Markt gebracht. Innovation und Perfektion lassen sich so auch beim Packster 70 klar erkennen: Das flexible eCargo Bike in modularer Bauweise bietet in der sicheren EPP-Box Platz für bis zu drei Mitfahrer und reichlich Ladegut. Minimaler Wendekreis dank Seilzuglenksystem und gleichzeitig maximaler Stauraum - das Lastenrad bietet ein neues Ladekonzept und ist mit vielen Sicherheitsfeatures für Familien- oder Businesszwecke einsetzbar. Der eingebaute RX Chip ermöglicht unter anderem seine Lokalisierung und macht es in Verbindung mit dem Bosch Smartphone Hub zum Connected Bike.