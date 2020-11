Bei Spear-Phishing gaukeln glaubwürdig aussehende E-Mails Legitimität vor, sie sind in der Regel sorgfältig recherchiert und formuliert. Diese Technik avancierte den Analysten zufolge 2020 zu einem beliebten Mittel, um in die private bzw. berufliche Computersphäre anderer einzudringen. Immer mehr Akteure würden sich auch auf Instrumente konzentrieren, die keine Interaktion mit dem Opfer erfordern - so bereits gesehen bei aus China, Russland und dem Iran operierenden Gruppen.