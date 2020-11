Sturm Graz hat heute den dritten Sieg in einer Woche im Visier. Der 3:1-Erfolg beim in der Liga bis dahin ungeschlagenen Meister Salzburg hat Kräfte freigesetzt. Nach einem glanzlosen 1:0 im Cup am Dienstag gegen Wacker Innsbruck wartet mit der WSG Tirol ein Gegner, der sich selbst im Hoch befindet. Erstmals seit dem Aufstieg in die Bundesliga vor eineinhalb Jahren haben die Wattener zwei Spiele in Serie gewonnen - noch dazu beide zu Null. Mit sportkrone.at sind Sie ab 17 Uhr live dabei!