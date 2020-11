Studie im Paznaun- und Grödnertal

Zum Zeitpunkt der Quarantäne und später wurden Bewohner jener Tiroler Orte befragt, die von den frühen Corona-Ausbrüchen stark betroffen waren. Vor allem richtete sich die in Abstimmung mit der Tiroler Bildungsdirektion und den dortigen Bürgermeistern durchgeführte Studie an Menschen aus dem Paznaun- und Grödnertal, so Exenberger bei der von der Universität Innsbruck organisierten Online-Tagung „Corona verstehen. Die Pandemie aus der Sicht der Geistes- und Kulturwissenschaften“. Dabei zeigte sich, dass Mädchen signifikant mehr Traumasymptome und Angst berichteten als ihre männlichen Altersgenossen. In den Angaben der Eltern - an der Studie nahmen fast ausschließlich Mütter teil - spiegelte sich das jedoch nicht wider. Während Mütter das Empfinden ihrer Söhne erstaunlich ähnlich einschätzten wie die Kinder selbst, lagen die Angaben bei Müttern und Töchtern weiter auseinander: Im Schnitt erlebten die Töchter die stark durch Covid-19-geprägten Zeiten wesentlich bedrohlicher als ihre Mütter annahmen. Hier stelle sich etwa die Frage, ob möglicherweise in Krisenzeiten von Mädchen quasi mehr erwartet wird als von Buben, so Exenberger. Man sollte sich dementsprechend auch Fragen dazu stellen, warum das Empfinden vom Mädchen offenbar weniger wahrgenommen wird.