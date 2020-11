Der 26-Jährige behauptete, das Kommando nicht gehört zu haben. „Red Course ready? Blue Course ready?“ - diese Worte nimmt der Startrichter vor jedem Lauf in den Mund. Die Läufer kontern in der Regel mit „Yes“. Kristoffersen hatte - eigenen Angaben zufolge - aber noch nicht geantwortet. Die Folge war jedenfalls ein klassischer Fehlstart im Duell mit Thibaut Favrot.