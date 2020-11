Sofort von Arbeit freigestellt

Die Arbeiterkammer OÖ fordert daher, dass Beschäftigte, deren Antigen-Test positiv ausfällt, sofort von ihrer Arbeit (unter Entgeltfortzahlung) freigestellt sind. Nur so könne man die Mitarbeiter/-innen bestens schützen, so Kalliauer. Was die Teilnahme an den freiwilligen Antigen-Massentests betrifft, so ist der Standpunkt der AK OÖ ebenso klar: Es gilt als Dienstverhinderungsgrund, wenn man sich während der Arbeitszeit testen lässt.