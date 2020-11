Ein massiver Ausfall von Amazons Cloud-Sparte Amazon Web Services, kurz AWS, hat am Mittwoch in den USA nicht nur zahlreiche populäre Websites und Online-Dienste lahmgelegt, sondern auch vernetzte Geräte wie Staubsaugerroboter oder Amazons eigenen smarten Ring-Türklingeln. „Willkommen in der Zukunft“, kommentierte ein Twitter-Nutzer den Vorfall zynisch.