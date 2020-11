Platter weist Kritik zurück

Tirols Landeshauptmann Günther Platter zeigt wenig Verständnis für die Kritik aus Bayern. Die zeitlich gestaffelt in Kraft tretenden Tiroler Maßnahmen zur Reduzierung des Transitverkehrs würden nicht überraschend kommen, sondern seien seit 2018 angekündigt, erklärte Platter in einer Reaktion auf die Aussagen der Verkehrsministerin. „Tirol und Österreich halten sich an die Vereinbarungen wie etwa den 10-Punkte-Plan, der letztes Jahr mit Bundesminister Scheuer ausverhandelt wurde“, meinte Platter. In Deutschland und Bayern sei das Gegenteil der Fall. „Konsequent werden alle Vereinbarungen der letzten Jahre ignoriert“, so der Landeshauptmann. Weder gebe es Fortschritte bei den Zulaufstrecken noch bei einer höheren Maut für den Schwerverkehr oder einer Verlagerung des Schwerverkehrs von der Straße auf die Schiene. „Bayern und Deutschland ignorieren damit nicht nur die Belastung der Tirolerinnen und Tiroler, sondern auch der transitgeplagten bayerischen Bevölkerung“, meinte Platter.