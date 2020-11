Nachdem am Sonntag zwei Bewohner positiv waren, wurde am Montag durchgetestet. Das Ergebnis: 42 von 120 Bewohnern sind infiziert sowie einer von 20 Mitarbeitern. Die gesamte Asylunterkunft, die hauptsächlich von Familien bewohnt wird, wurde unter Quarantäne gestellt, so Bürgermeister Manfred Nenning.