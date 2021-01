Royale Hochzeitstage

Gleich mehrere royale Jubiläen stehen 2021 an. 10. Hochzeitstag feiern nämlich nicht nur Prinz William und Herzogin Kate, die sich am 29. April 2011 in der Westminster Abbey in London das Jawort gegeben haben. Auch Fürst Albert und seine Charlene sind 2021 10 Jahre verheiratet. Sie schlossen den Bund fürs Leben am 1. Juli 2011 in Monaco.