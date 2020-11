Am Donnerstagnachmittag hieß es, dass der einstige EAV-Frontmann und Publikumsliebling sich mit Corona infiziert habe und dass an seiner statt Norbert Oberhauser gemeinsam mit Kristina Inhof durch den „Dancing Stars“-Abend in ORF 1 führen werde. Der ORF hatte mitgeteilt, dass Klaus Eberhartinger am Mittwoch im Rahmen der „Dancing Stars“-Proben einen PCR-Test gemacht habe. Am Abend habe er dann kurz vor der „Licht ins Dunkel“-Gala ein positives Ergebnis des Tests erhalten, woraufhin er abgesondert und in Quarantäne geschickt wurde. Jetzt meldete sich Eberhartinger bei der „Krone“ und sagte, dass er nicht Corona-positiv sei.