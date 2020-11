Meditatives Eintauchen in die Heilige Zeit

Schon der Start hinter der Johanneskirche verspricht vor allem ab der Dämmerung bei warmer Beleuchtung meditatives Eintauchen in die Zeit um Christi Geburt. Die ersten Exponate am „Bergl“, hinauf durch die Malchbachgasse, vorbei am Fasnachtsmuseum – gestern noch wurde der Rundgang auch für nicht heimische „Pfadfinder“ unübersehbar beschildert. Bei der Rückkehr zum Ausgangspunkt wartet das zweite Novum: Erstmals ist die Krippenakademie Tarrenz-Imst Teil des Pfades und präsentiert in ihrem nagelneuen Vereinslokal einige ihrer Kunstwerke. Vorerst nur hinter Glas von außen, doch das wird sich ändern. „Sobald es möglich ist, können rund 50 Krippen auch im Innenraum bewundert werden“, so Hanspeter Aschaber. Der Imster Krippenpfad öffnet offiziell am Samstag, dem 28. November.