Eine 48-Jährige ist Donnerstagabend während eines Telefonats mit ihrem Ehemann in ihrer Wohnung in Linz gestürzt. Der Mann hörte nur mehr einen dumpfen Knall, dann war das Gespräch beendet. Er rief die Einsatzkräfte. Diese fuhren zur Wohnung und rochen Rauch, der offenbar von verbranntem Essen herrührte. Die Feuerwehr stieg über ein gekipptes Fenster ein und fand die Frau am Boden liegend. Sie wurde mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung ins Spital gebracht, so die Polizei.