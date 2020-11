Winter-Saison: „Corona-Zahlen rasch senken“

Die zwei Monate Lockdown im Frühjahr waren jedoch nicht mehr aufzuholen. Zumal um ein Drittel weniger internationale Gäste kamen. Jetzt haben wir wieder einen Lockdown - und die Winzer-Saison steht vor der Tür: Es gelte, „die Corona-Infektionszahlen rasch zu senken, um in den kommenden Monaten Tourismus in der Steiermark zu ermöglichen“, so Eibinger-Miedl.