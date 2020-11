Das vor Kurzem angedachte Skiverbot über die Weihnachtsfeiertage in Italien sorgt weiterhin für Wirbel. Trotz Druck der norditalienischen Regionen aber bleibt die Regierung in Rom dabei: Eine Schließung der Pisten über die Weihnachtszeit soll zur Eindämmung der Corona-Pandemie beitragen. Die Regionen fordern in diesem Fall eine Grenzschließung. Man will vermeiden, dass Touristen ins benachbarte Ausland fahren.