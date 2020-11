Viele Verstöße, Mangel an Disziplin

Mit der Disziplin betreffend der Corona-Maßnahmen schaut es in Deutschland nicht so gut aus: In den Zügen und Bahnhöfen wird massenhaft gegen den Infektionsschutz verstoßen. In nur zwei Monaten habe die Bundespolizei 145.000 Menschen ermahnt, weil diese den Mund-Nasen-Schutz entweder falsch oder gar nicht getragen hätten.